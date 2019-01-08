“موانئ”: مناولة 25 مليون طن بضائع خلال شهر ديسمبر 2018

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أوضح المؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أن إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر ديسمبر 2018م بلغت (25) مليون طن، بزيادة بلغت 11.38%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين بلغ أعداد الحاويات المناولة (577) ألف حاوية، بزيادة بلغت 9%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبين المؤشر أن عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر ديسمبر 2018م بلغ (1.151) سفينة، وبلغ عدد الركاب (87) ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات (61) ألف عربة، وبلغ عدد المواشي (684) ألف رأس من الماشية.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.