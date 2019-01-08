أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب 1439هـ

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف ، يرافقه رئيس بلدية القوارة الرئيس التنفيذي لمهرجان “العنب 39” المهندس ماجد بن محمد السالم ، وأعضاء الجمعية التعاونية لمنتجي العنب بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه التقرير الختامي لفعاليات وبرامج مهرجان العنب 1439هـ.

ورحب سموه بهم ، مشيداً بما قدموه من جهود في مهرجان العنب ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم ، كما وجه سموه ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير البرامج والفعاليات المقدمة بالمهرجان ، موصياً بالاستعدادات المبكرة والتنسيق المسبق للمهرجان القادم ليبرزه بالشكل الذي يليق به وبهذه الثمرة الطيبة الذي تميز مركز الصليبية بمنطقة القصيم بإنتاجه المميز للعنب ، وليصل المهرجان في تنوعه لذائقة شرائح المجتمع كافة.