احدث الأخبار

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة
أبرز المواد
 مشروع “مسام” ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال النصف الثاني من عام 2018م
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب 1439هـ
منطقة القصيم
 أمير القصيم : الميزانية العامة للدولة وما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية ستحقق ما تنشده القيادة الحكيمة
منوعات
 الأمير فيصل بن مشعل : سنحدث قائمة أصدقاء التراث العمراني القصيم 
منطقة القصيم
 “موانئ”: مناولة 25 مليون طن بضائع خلال شهر ديسمبر 2018
أبرز المواد
 الاتحاد الاوروبي يكثف العقوبات على إيران
أبرز المواد
 فلسطين تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم والأغوار الشمالية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر وادي الوجف وجبال استراتيجية في الجوف
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني والهيئة العامة للإحصاء
منطقة الرياض
 محافظ التحلية يتسلم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية للعام 2018م
منطقة الرياض
 مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والخطوط السعودية لإنشاء منصات إلكترونية للعمرة
أبرز المواد
مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة

أبرز المواد
مشروع “مسام” ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال النصف الثاني من عام 2018م

مشروع “مسام” ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال النصف الثاني من عام 2018م

أبرز المواد
أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب 1439هـ

أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب 1439هـ

منطقة القصيم
أمير القصيم : الميزانية العامة للدولة وما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية ستحقق ما تنشده القيادة الحكيمة

أمير القصيم : الميزانية العامة للدولة وما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية ستحقق ما تنشده القيادة الحكيمة

منوعات

وجه ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير البرامج والفعاليات المقدمة بالمهرجان

أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب 1439هـ

أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب 1439هـ
http://almnatiq.net/?p=677902
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف ، يرافقه رئيس بلدية القوارة الرئيس التنفيذي لمهرجان “العنب 39” المهندس ماجد بن محمد السالم ، وأعضاء الجمعية التعاونية لمنتجي العنب بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه التقرير الختامي لفعاليات وبرامج مهرجان العنب 1439هـ.

ورحب سموه بهم ، مشيداً بما قدموه من جهود في مهرجان العنب ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم ، كما وجه سموه ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير البرامج والفعاليات المقدمة بالمهرجان ، موصياً بالاستعدادات المبكرة والتنسيق المسبق للمهرجان القادم ليبرزه بالشكل الذي يليق به وبهذه الثمرة الطيبة الذي تميز مركز الصليبية بمنطقة القصيم بإنتاجه المميز للعنب ، وليصل المهرجان في تنوعه لذائقة شرائح المجتمع كافة.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل : سنحدث قائمة أصدقاء التراث العمراني القصيم 

الأمير فيصل بن مشعل : سنحدث قائمة أصدقاء التراث العمراني القصيم 
أمير القصيم خلال جلسته الإسبوعية : يجب أن لانفتر أبداً عن محاربة التطرف والإرهاب ومايعكر صفو أمن هذه الوطن

أمير القصيم خلال جلسته الإسبوعية : يجب أن لانفتر أبداً عن محاربة التطرف والإرهاب ومايعكر صفو أمن هذه الوطن
أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة ويناقش المشاريع الحكومية

أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة ويناقش المشاريع الحكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*