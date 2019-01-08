احدث الأخبار

برعاية محافظ الطائف.. الصحة تطلق مؤتمر الصيدلة الثاني بمشاركة نخبه من المحاضرين
منطقة مكة المكرمة
 فيصل بن مشعل يطلق معرض القصيم الثاني للكتاب
ثقافة وفنون
 مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة
أبرز المواد
 مشروع “مسام” ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال النصف الثاني من عام 2018م
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب 1439هـ
منطقة القصيم
 أمير القصيم : الميزانية العامة للدولة وما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية ستحقق ما تنشده القيادة الحكيمة
منوعات
 الأمير فيصل بن مشعل : سنحدث قائمة أصدقاء التراث العمراني القصيم 
منطقة القصيم
 “موانئ”: مناولة 25 مليون طن بضائع خلال شهر ديسمبر 2018
أبرز المواد
 الاتحاد الاوروبي يكثف العقوبات على إيران
أبرز المواد
 فلسطين تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم والأغوار الشمالية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر وادي الوجف وجبال استراتيجية في الجوف
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني والهيئة العامة للإحصاء
منطقة الرياض
برعاية محافظ الطائف.. الصحة تطلق مؤتمر الصيدلة الثاني بمشاركة نخبه من المحاضرين

برعاية محافظ الطائف.. الصحة تطلق مؤتمر الصيدلة الثاني بمشاركة نخبه من المحاضرين

منطقة مكة المكرمة
فيصل بن مشعل يطلق معرض القصيم الثاني للكتاب

فيصل بن مشعل يطلق معرض القصيم الثاني للكتاب

ثقافة وفنون
مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة

أبرز المواد
مشروع “مسام” ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال النصف الثاني من عام 2018م

مشروع “مسام” ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال النصف الثاني من عام 2018م

أبرز المواد

برعاية محافظ الطائف.. الصحة تطلق مؤتمر الصيدلة الثاني بمشاركة نخبه من المحاضرين

برعاية محافظ الطائف.. الصحة تطلق مؤتمر الصيدلة الثاني بمشاركة نخبه من المحاضرين
http://almnatiq.net/?p=677921
المناطق - عادل الزهراني

برعاية معالي محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، تطلق صحة الطائف غدا الاربعاء مؤتمر الصيدله الثاني بفندق مسرة إنتركونتيننتال
و الذي يناقش من خلال عدد من المحاضرات، وورش العمل؛ عددًا من المحاور الرئيسية حول آخر المستجدات في علم الصيدلة، من خلال العديد من المتحدثين ذوي الخبرة بالقطاعات الصحية والعسكرية، بمختلف مناطق المملكة.

المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، قال إن المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام تتمحور أهدافه، حول:
تسليط الضوء على تحديثات تخصص صيدلة المستشفيات ونقل خبرات الأجيال الحالية للجيل المستقبلي من الصيادلة
وتأكيد أهمية دور الصيدلي في فريق العمل الطبي في المستشفيات
وضمان التعامل الآمن مع الدواء وتحقيق السلامة الدوائية بأقصى درجاتها

واضاف “الربيعي” أن المؤتمر يستقطب “600”من الممارسين الصحيين والصيادلة الأكاديمين والقياديين من مختلف القطاعات من جميع أنحاء المملكة، حيث وصل عدد المسجلين المبدئي 300ممارس يشاركون بواقع 24 ساعة تدريبية.

تجدر الاشاره أن المؤتمر يضم نخبه من المحاضرين بالمملكة، وفي مقدمتهم البروفيسور أحمد الجديع الوكيل المساعد لوزارة الصحة للخدمات المساعدة ورئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، الدكتور إبراهيم الجفالي مستشار وزير الصحة لتطوير القطاع الصيدلاني ورئيس المجلس المهني للصيدلة

روابط ذات صلة

مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والخطوط السعودية لإنشاء منصات إلكترونية للعمرة

مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والخطوط السعودية لإنشاء منصات إلكترونية للعمرة
نائب أمير منطقة مكة يستقبل السديس و أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام

نائب أمير منطقة مكة يستقبل السديس و أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام
بدر بن سلطان يستقل قطار الحرمين متوجهاً إلى مكة المكرمة

بدر بن سلطان يستقل قطار الحرمين متوجهاً إلى مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*