برعاية محافظ الطائف.. الصحة تطلق مؤتمر الصيدلة الثاني بمشاركة نخبه من المحاضرين

المناطق - عادل الزهراني

برعاية معالي محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، تطلق صحة الطائف غدا الاربعاء مؤتمر الصيدله الثاني بفندق مسرة إنتركونتيننتال

و الذي يناقش من خلال عدد من المحاضرات، وورش العمل؛ عددًا من المحاور الرئيسية حول آخر المستجدات في علم الصيدلة، من خلال العديد من المتحدثين ذوي الخبرة بالقطاعات الصحية والعسكرية، بمختلف مناطق المملكة.

المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، قال إن المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام تتمحور أهدافه، حول:

تسليط الضوء على تحديثات تخصص صيدلة المستشفيات ونقل خبرات الأجيال الحالية للجيل المستقبلي من الصيادلة

وتأكيد أهمية دور الصيدلي في فريق العمل الطبي في المستشفيات

وضمان التعامل الآمن مع الدواء وتحقيق السلامة الدوائية بأقصى درجاتها

واضاف “الربيعي” أن المؤتمر يستقطب “600”من الممارسين الصحيين والصيادلة الأكاديمين والقياديين من مختلف القطاعات من جميع أنحاء المملكة، حيث وصل عدد المسجلين المبدئي 300ممارس يشاركون بواقع 24 ساعة تدريبية.

تجدر الاشاره أن المؤتمر يضم نخبه من المحاضرين بالمملكة، وفي مقدمتهم البروفيسور أحمد الجديع الوكيل المساعد لوزارة الصحة للخدمات المساعدة ورئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، الدكتور إبراهيم الجفالي مستشار وزير الصحة لتطوير القطاع الصيدلاني ورئيس المجلس المهني للصيدلة