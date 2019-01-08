تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الدوام الشتوي

المناطق - عادل الزهراني

وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميماً لكافة قادة وقائدات مدارس البنين والبنات بكافة المراحل الدراسية في كافة مكاتب التعليم التابعة للإدارة يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي والصيفي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ ، خلال الأسبوع الجاري ، وذلك بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات .

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي أن الاصطفاف الصباحي بالنسبة للدوام الشتوي يبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.

وأهاب (المالكي ) بكافة قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيُّد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات بمتابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.