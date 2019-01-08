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عمل الرياض يحرر “85” مخالفة تزامناً مع بدء التوطين في “5” مهن جديدة

عمل الرياض يحرر “85” مخالفة تزامناً مع بدء التوطين في “5” مهن جديدة

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عمل الرياض يحرر “85” مخالفة تزامناً مع بدء التوطين في “5” مهن جديدة

عمل الرياض يحرر “85” مخالفة تزامناً مع بدء التوطين في “5” مهن جديدة
http://almnatiq.net/?p=677945
المناطق-الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملة تفتيشية مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية الشريكة وذلك تزامناً مع بدء الوزارة بتطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع “5” أنشطة تجارية شاملة “محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، محلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات”

وأسفرت الحملة عن (146) زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين في العاصمة، وتحرير (85) مخالفة وتوجيه (17) انذار.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، إلى القرار الوزاري رقم “95296” القاضي بتوطين “12” نشاطاً تجارياً مقسمة على عدد من المراحل، موضحًا أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة وكافة المحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق “معاً للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد “19911”.

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