توظيف “69” سيدة من مستفيدات الضمان في الرياض

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تمكن مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض خلال الأربعة أشهر الماضية من توفير فرص العمل لـ69 سيدة من مستفيداته والحاقهن بسوق العمل بحسب رغباتهن وقدراتهن وبمايتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.

اوضحت ذلك مديرة المكتب بالإنابة أ. نوف الدوسري التي اشارت الى جهود قسم التمكين في توفير هذه الوظائف من خلال التواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات الأهلية وعقد ملتقيات التوظيف الدورية لإستقطاب رواد الأعمال والقطاع الخاص ثم طرح الوظائف المطلوبة ومطابقتها بقاعدة البيانات للمستفيدات لتوظيفهن والمساهمة في استقلالية المرأة الضمانية مادياً وتمكينها ، كاشفةً عن انه يحق للمرأة الضمانية الموظفة ترك العمل والعودة للإستفادة من خدمات الضمان وفق ضوابط محددة اعدت لذلك حيث يقوم المكتب بمتابعة وضع المستفيدة وظيفياً لمدة عامٍ كامل للتأكد من مدى مناسبة الوظيفة لها وحل كافة المشكلات التي قد تواجهها في بيئة العمل ،وذكرت الدوسري ان المكتب يهدف من خلال هذه الجهود إلى تحويل مستفيدات الضمان من الرعوية إلى التنموية في اطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين الوظائف ودعم تمكين المرأة في مختلف المجالات .

من جهة اخرى وضمن الأنشطة الداخلية للمكتب تم تفعيل اليوم العالمي للغة العربية واليوم العالمي للتطوع بحضور”70″ موظفة ومستفيدة .