احدث الأخبار

توظيف “69” سيدة من مستفيدات الضمان في الرياض
منطقة الرياض
 عمل الرياض يحرر “85” مخالفة تزامناً مع بدء التوطين في “5” مهن جديدة
منطقة الرياض
 تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الدوام الشتوي
منطقة مكة المكرمة
 المهندس المديفر يتفقد خدمة النقل العام داخل مدينة الرياض وخدمة النقل الترددي لزوّار الجنادرية
أبرز المواد
 وزيرا خارجية الأردن والولايات المتحدة يؤكدان استمرار العمل لمواجهة أنشطة إيران التوسعية في المنطقة
أبرز المواد
 استمرار استقبال طلبات الترشح لجوائز التميز السياحي 2019
محليات
 الأمير بدر بن سلطان يعزي مازن بترجي وأشقائه في وفاة والدتهم
منطقة مكة المكرمة
 “الغذاء والدواء”: 47 ألف بلاغ عن أعراض جانبية لأدوية خلال 2018 بزيادة 27% عن المستهدف
أبرز المواد
 برعاية محافظ الطائف.. الصحة تطلق مؤتمر الصيدلة الثاني بمشاركة نخبه من المحاضرين
منطقة مكة المكرمة
 فيصل بن مشعل يطلق معرض القصيم الثاني للكتاب
ثقافة وفنون
 مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة
أبرز المواد
 مشروع “مسام” ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال النصف الثاني من عام 2018م
أبرز المواد
توظيف “69” سيدة من مستفيدات الضمان في الرياض

توظيف “69” سيدة من مستفيدات الضمان في الرياض

منطقة الرياض
عمل الرياض يحرر “85” مخالفة تزامناً مع بدء التوطين في “5” مهن جديدة

عمل الرياض يحرر “85” مخالفة تزامناً مع بدء التوطين في “5” مهن جديدة

منطقة الرياض
تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الدوام الشتوي

تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الدوام الشتوي

منطقة مكة المكرمة
المهندس المديفر يتفقد خدمة النقل العام داخل مدينة الرياض وخدمة النقل الترددي لزوّار الجنادرية

المهندس المديفر يتفقد خدمة النقل العام داخل مدينة الرياض وخدمة النقل الترددي لزوّار الجنادرية

أبرز المواد

توظيف “69” سيدة من مستفيدات الضمان في الرياض

توظيف “69” سيدة من مستفيدات الضمان في الرياض
http://almnatiq.net/?p=677948
المناطق-الرياض

تمكن مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض خلال الأربعة أشهر الماضية من توفير فرص العمل لـ69 سيدة من مستفيداته والحاقهن بسوق العمل بحسب رغباتهن وقدراتهن وبمايتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.

اوضحت ذلك مديرة المكتب بالإنابة أ. نوف الدوسري التي اشارت الى جهود قسم التمكين في توفير هذه الوظائف من خلال التواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات الأهلية وعقد ملتقيات التوظيف الدورية لإستقطاب رواد الأعمال والقطاع الخاص ثم طرح الوظائف المطلوبة ومطابقتها بقاعدة البيانات للمستفيدات لتوظيفهن والمساهمة في استقلالية المرأة الضمانية مادياً وتمكينها ، كاشفةً عن انه يحق للمرأة الضمانية الموظفة ترك العمل والعودة للإستفادة من خدمات الضمان وفق ضوابط محددة اعدت لذلك حيث يقوم المكتب بمتابعة وضع المستفيدة وظيفياً لمدة عامٍ كامل للتأكد من مدى مناسبة الوظيفة لها وحل كافة المشكلات التي قد تواجهها في بيئة العمل ،وذكرت الدوسري ان المكتب يهدف من خلال هذه الجهود إلى تحويل مستفيدات الضمان من الرعوية إلى التنموية في اطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين الوظائف ودعم تمكين المرأة في مختلف المجالات .

من جهة اخرى وضمن الأنشطة الداخلية للمكتب تم تفعيل اليوم العالمي للغة العربية واليوم العالمي للتطوع بحضور”70″ موظفة ومستفيدة .

روابط ذات صلة

عمل الرياض يحرر “85” مخالفة تزامناً مع بدء التوطين في “5” مهن جديدة

عمل الرياض يحرر “85” مخالفة تزامناً مع بدء التوطين في “5” مهن جديدة
اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني والهيئة العامة للإحصاء

اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني والهيئة العامة للإحصاء
محافظ التحلية يتسلم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية للعام 2018م

محافظ التحلية يتسلم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية للعام 2018م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*