مسؤولو منظومة التجارة والاستثمار يلتقون رجال وسيدات الأعمال بالمدينة

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التقى مسؤولو منظومة التجارة والاستثمار اليوم برجال وسيدات الأعمال في المدينة المنورة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاته.

وفي مستهل اللقاء رحب نائب رئيس ⁧‫مجلس الغرف السعودية،‬⁩ رئيس ⁧‫الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة‬⁩ المنورة الأستاذ منير محمد ناصر بن سعد بسعادة وكيل وزارة التجارة والإستثمار للتجارة الداخلية الأستاذ عبدالسلام المانع وفريق مسؤولي المنظومة، مثمناً الدور الذي تقوم الوزارة والجهات الشقيقة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على تحسين البيئة التجارية والاستثمار لتكون جاذبة ومحفزة.

وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رحلة التطوير في منظومة التجارة والاستثمار مستمرة لتحقيق المستهدفات الوطنية، وتطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية وصولاً إلى الأهداف الاستراتيجية التي تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

وشهد اللقاء حضور ممثلين للوزارة والجهات الشقيقة وهي: الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لجنة المساهمات العقارية، ولجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير).

الجدير بالذكر أن منظومة التجارة والاستثمار ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص تعتزم بكافة مؤسساتها التقاء القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة لاطلاعهم على مبادراتها والاستماع لمقترحاتهم ومرئياتهم لتطوير الأعمال وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص.