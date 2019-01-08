تراحم تبوك توزع دفعة جديدة من الشيكات لأسر النزلاء

المناطق - تبوك

وزعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم ” بمنطقة تبوك دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية للإيجارات بالتعاون مع الأمانة العامة بالرياض للمساهمة في التخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تحمل ظروف الحياة.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد الحارثي أن الدفعة شملت عشر أسر بواقع “10000” ريال لكل منها ضمن برنامج دعم أسر النزلاء من أجل مساعدتهم على ظروف الحياة والتخفيف عن الحالات المستحقة كما أنها أحد أبواب إدخال السرور عليهم وسد جزء من احتياجاتهم مشيراً إلى أن أهداف ورسالة اللجنة لها انعكاس ومردود إيجابي على المجمع بشكل عام مهيباً برجال الأعمال بالمنطقة والموسرين ومحبي الخير دعم اللجنة للقيام بواجباتها وتحقيق أهدافها حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإيصال خدماتها للمستهدفين من برامجه كافة .