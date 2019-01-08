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القسم النسائي بأمانة تبوك يكثف جولاته التفتيشية على المشاغل ومراكز الأسواق

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القسم النسائي بأمانة تبوك يكثف جولاته التفتيشية على المشاغل ومراكز الأسواق

القسم النسائي بأمانة تبوك يكثف جولاته التفتيشية على المشاغل ومراكز الأسواق
http://almnatiq.net/?p=677960
المناطق - تبوك

كثف القسم النسائي بأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي الجولات التفتيشية على المشاغل والمطاعم ومحلات التجميل ومراكز الأسواق النسائية، حيث أسفرت عن ضبط 38 منشأة مخالفة.
وأوضحت أمانة تبوك أن المخالفات التي رصدها القسم النسائي في جولاته تنوعت بين استخدام أدوات ومواد مجهولة المصدر وعدم وجود رخصة لمزاولة المهنة وانتهاء الشهادات الصحية للعمالة وعدم وجود أجهزة تعقيم مشيرة إلى تطبيق لائحة الغرامات البلدية بحق المخالفين مع اتخاذ الإجراءات اللاحقة التي سيتم اتخاذها اذا تكررت المخالفات.
من جانبهاأكدت مديرة القسم النسائي بالأمانة سعاد العقيلي أن القسم النسائي وبتوجيهات من أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق يعمل على تكثيف الحملات التفتيشية الدورية على المرافق التجارية والوقوف الميداني على الملاحظات وضبطها في حينها وتطبيق اللوائح والأنظمة على جميع المخالفين.

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