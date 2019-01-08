الأخضر يكتسح كوريا الشمالية برباعية في بداية مشواره في كأس آسيا

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اكتسح الأخضر نظيره الكوري الشمالي 4 /صفر اليوم الثلاثاء في أولى مبارياته في بطولة كأس آسيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة للبطولة المقامة في الإمارات.

واستعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نغمة الإنتصارات بعد 23 عاماً بفوزه اليوم الثلاثاء على نظيره الكوري الشمالي 4-0 في أولى مبارياته ضمن كأس آسيا 2019 المقامة حالياً في الإمارات.

وكان آخر انتصار للأخضر في المباريات الافتتاحية أمام تايلاند عام 1996، عندما كسب المنتخب التايلاندي 6-0، وتعادل بعدها الأخضر في اثنتان وخسر ثلاث مباريات أخرى، حيث لعب بعد مواجهة تايلاند، أمام اليابان عام 2000 وخسرها 4-1، وفي عام 2004 تعادل مع تركمانستان 2-2، وتعادل في عام 2007 أمام كوريا الجنوبية 1-1، وفي عام 2011 خسر أمام سوريا 2-1، وفي النسخة الأخيرة من عام 2015 خسر أمام الصين 1-0.

وعلى استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بهدفين حملا توقيع هتان باهبري و محمد آل فتيل في الدقيتين 29 و37.

وفي الشوط الثاني أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث للسعودية في الدقيقة 70 وتبعه فهد المولد بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87.

ورفع هذا الفوز رصيد السعودية إلى ثلاث نقاط في الصدارة وجاءت كوريا الشمالية في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ويلتقي غدا الأربعاء المنتخب القطري مع نظيره اللبناني في المباراة الأخرى بالمجموعة الخامسة.

والتقى الفريقان مرة واحدة من قبل في كأس آسيا حيث فاز منتخب السعودية 4 /1 في دور مجموعات في نسخة 2015.

واعتمد الأخضر على الاختراق من العمق وإرسال العرضيات من الجناحين مع محاولات مستمرة للتسديد من مسافة بعيدة على المرمى الكوري لكن دون حدوث جديد على مستوى النتيجة.

واسفرت المحاولات المستمرة للفريق السعودي عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق هتان باهبري الذي تهيأت له الكرة في الناحية اليسرى ليتوغل في منطقة جزاء الخصم ويسدد كرة قوية في الشباك.

وارتفعت معنويات الفريق السعودي بعد الهدف وهو ما وضح جليا من خلال المحاولات المستمرة من جانب اللاعبين لتسجيل الهدف الثاني وإنهاء أي فرصة للخصم في العودة إلى المباراة.

ونجح محمد آل فتيل في تسجيل الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 37 مستغلا عرضية متقنة من زميله حسين المقهوي من ضربة حرة.

وكاد فهد المولد أن يحرز الهدف الثالث للسعودية في الدقيقة 43 عبر تسديدة قوية ولكن الحارس الكوري وقف له بالمرصاد.

وتعرضت مساعي كوريا الشمالية في العودة إلى المباراة لضربة موجعة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد هان كوانج سونج لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله بقوة مع المقهوي.

وبدأت أحداث الشوط الثاني على نفس المنوال الذي انتهى به الشوط الأول حيث سيطرة مطلقة للفريق السعودي يقابلها تراجع بكافة الخطوط للفريق الكوري الشمالي.

وكان بوسع الأخضر السعودي أن يسجل أكثر من هدف خلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني لولا عدم الدقة في اللمسة الأخيرة.

وسجل سالم الدوسري الهدف الثالث للسعودية في الدقيقة 70 بعدما تلقى تمريرة من عبد العزيز البيشي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة زاحفة عرفت طريقها للشباك الكورية.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة سجل فهد المولد الهدف الرابع للسعودية بعدما تلقى عرضية من الناحية اليسرى قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة لاحت أكثر من فرصة محققة للأخضر السعودي لكن لم يتم استغلالها على النحو الأمثل.