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غرفة الشرقية تجري غداً مقابلات شخصية مع المتقدمين للالتحاق في برنامج “نصنع”

غرفة الشرقية تجري غداً مقابلات شخصية مع المتقدمين للالتحاق في برنامج “نصنع”

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غرفة الشرقية تجري غداً مقابلات شخصية مع المتقدمين للالتحاق في برنامج “نصنع”

غرفة الشرقية تجري غداً مقابلات شخصية مع المتقدمين للالتحاق في برنامج “نصنع”
http://almnatiq.net/?p=677990
المناطق - الدمام

تعقد غرفة الشرقية بالشراكة مع شركة سابك الأربعاء 9 يناير وغدا الخميس 10 يناير 2019 لقاءات شخصية مع المتقدمين للالتحاق في برنامج “نصنع” الذي يهدف الى مساعدة المستثمرين الشباب في تأسيس مشاريعهم الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

وتركز اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات على عدد من المعايير ابرزها: امتلاك صفات الريادي الناجح ، والمعرفة العلمية او المهنية في المجال، والخبرة العملية في المجال، والأهداف الاستراتيجية للمشروع، والمعرفة باحتياج السوق اثر المشروع على الاقتصاد ، وتوطين المنتجات بالإضافة الى توافق المشروع مع توجهات رؤية المملكة 2030 ، وتوفير المشروع لفرص العمل للسعوديين، وفرص التصدير ، والإبداع والابتكار ، والجوانب المالية.

وينطلق البرنامج يوم الاحد 20 يناير 2019 حيث يقدم لـ 3 أشهر ويختتم في الموافق يوم الاربعاء 10 ابريل كمرحلة أولى 2019، ويأتي البرنامج ضمن الغرفة وشركة سابك لدعم قطاع الاعمال الشاب، بهدف مساعدة المستثمرين الشباب في تأسيس مشاريعهم الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج التدريبية المنتهية بإنشاء مصانع لخريجي البرنامج، ويخضع المقبولين اثناء فترة التدريب الى 200 ساعة تدريبية، على ايدي طاقم تدريبي محترف من أصحاب الكفاءة، المؤهلين والمتمرسين لتنفيذ البرامج التدريبية الاحترافية، وخبراء بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، ويمتلكون القدرة والامكانيات على متابعة خريجي البرنامج وتزويدهم بالنصائح والارشادات اللازمة بعد بداية المشروع واثناء مرحلة العمل.

كما ان البرنامج سيقدم خدمات متعددة خلال انعقاده، يستعرض خلالها خدمات التأسيس والتمويل، ويمنح المتدرب في نهاية البرنامج الشهادة الاحترافية لتأهيل المستثمر الصناعي ويكون ضمن المؤهلين للحصول على دعم من برنامج “نساند” في شركة سابك لبناء مصنعه الخاص.

وكانت الغرفة عقدت ضمن خطط التعريف بالبرنامج محاضرتين تعريفيتين استهدفت الراغبين في بدء مشاريعهم الصناعية لتزويدهم بالخدمات المقدمة من البرنامج، وشرح الية المشاركة وابرز المحاور الرئيسية للبرنامج مثل : أنواع المحاسبات والسجلات المحاسبية، وميزان المراجعة ودليل الحسابات بالمنشآت الصغيرة، والمؤشرات المالية لقياس ربحية المشروعات وتصنيف الأصول واعداد القوائم المالية، بالإضافة الى الجوانب القانونية وإجراءات الترخيص وصياغة العقود، وأنظمة المشتريات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.

يذكر ان شروط التقدم للتسجيل في البرنامج ان يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدني والاولوية للتخصصات الهندسية، ولديه الرغبة الجادة في انشاء مشروع صناعي والالتزام بإدارته والتفرغ له، كما يشترط ان يكون ممن يمتلكون فكرة وخطة لمشروع صناعي قابل للنمو وقادر على توفير فرص عمل جديدة.

الجدير بالذكر بان الغرفة وسعيا لنشر ثقافة العمل الحر، تصمم هذا البرنامج بهدف تأهيل الشباب الراغبين في العمل في المجال الصناعي، حيث يستهدف تخريج 30 شابا لديهم القدرة والكفاءة لتأسيس مصانع صغيرة ومتوسطة بشكل منظم واحترافي، كما يمدهم البرنامج بالمهارات الفنية والإدارية والمعلومات اللازمة، ويغطي الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والقانونية ودراسة الجدوى، ويحصل كل مشارك يستوفي الشروط على شهادة اجتياز فترة التدريب.

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