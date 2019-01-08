مع بداية انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ بدأت عجلة الحياة الدراسية بمدارس الفتح الليلية بإدارة سجن تبوك ، حيث تمت تهيئة الفصول الدراسية لاستقبال النزلاء الملتحقين بمدارس الفتح، وكان في استقبالهم مدير إدارة سجن تبوك بالنيابة الرائد تركي بن مرزوق البلوي وجميع الطاقم الإداري والمعلمين ، وذلك بمتابعة من مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي ، الجدير بالذكر أن المراحل التعليمية في المدارس التابعة لسجون منطقة تبوك تتكون من المرحلة الابتدائية وعدد الملتحقين بها ( 11 ) نزيلاً ، والمرحلة المتوسطة وعدد الملتحقين بها ( 37 ) نزيلاً ، المرحلة الثانوية وعدد الملتحقين بها ( 48 ) نزيلاً والمرحلة الجامعية وعدد الملتحقين بها (54) نزيلاً كما التحق بدورات المعهد الصناعي عدد (105 ) نزيل بعدد من الدورات التدريبيه . وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة التعليم بما يعود بالفائدة والنفع على النزلاء ويساعدهم للعودة إلى المجتمع أعضاء صالحين نافعين
انطلاق الدراسة بمدارس الفتح الليلية بسجن تبوك
منطقة تبوك
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