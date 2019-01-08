انطلاق الدراسة بمدارس الفتح الليلية بسجن تبوك

المناطق - تبوك

مع بداية انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ بدأت عجلة الحياة الدراسية بمدارس الفتح الليلية بإدارة سجن تبوك ، حيث تمت تهيئة الفصول الدراسية لاستقبال النزلاء الملتحقين بمدارس الفتح، وكان في استقبالهم مدير إدارة سجن تبوك بالنيابة الرائد تركي بن مرزوق البلوي وجميع الطاقم الإداري والمعلمين ، وذلك بمتابعة من مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي ، الجدير بالذكر أن المراحل التعليمية في المدارس التابعة لسجون منطقة تبوك تتكون من المرحلة الابتدائية وعدد الملتحقين بها ( 11 ) نزيلاً ، والمرحلة المتوسطة وعدد الملتحقين بها ( 37 ) نزيلاً ، المرحلة الثانوية وعدد الملتحقين بها ( 48 ) نزيلاً والمرحلة الجامعية وعدد الملتحقين بها (54) نزيلاً كما التحق بدورات المعهد الصناعي عدد (105 ) نزيل بعدد من الدورات التدريبيه . وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة التعليم بما يعود بالفائدة والنفع على النزلاء ويساعدهم للعودة إلى المجتمع أعضاء صالحين نافعين