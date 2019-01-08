50 ألف مواطن استفادوا من التمويل العقاري خلال 2018

المناطق - الرياض

أكد حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج “القرض العقاري” خلال العام الماضي (2018) بلغ 50 ألف مستفيد في مختلف مناطق ومدن السعودية من خلال 5 مسارات هي (شراء وحدة سكنية جاهزة – شراء وحدة سكنية تحت الانشاء – البناء الذاتي – التمويل برهن العقار – تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم).

وقال العصيمي : إن هذا الاقبال المتزايد من قبل المواطنين يأتي تزامنا مع اكتمال منظومة الحلول التمويلية التي جاءت بناء على تلمس وتفهم احتياجات المواطنين لتملك “مسكنهم الأول”. مؤكدا على متابعة الصندوق المستمرة لجميع المنتجات والبرامج التي تنفذ بالشراكة مع الجهات التمويلية. وأضاف أن من ضمن البرامج الحلول التمويلية التي زادت من إقبال المستفيدين “القسط المرن” وبرنامج “الضمانات” وخدمة “المستشار العقاري” و “تمويل المتقاعدين” و “خفض الدفعة المقدمة لأولى إلى 5% بدلا من 10%” وخدمتي “عجلها” و “اعرف دورك” ومبادرة “القروض السكنية للعسكريين في الخدمة”.

وأفاد أن الصندوق أوجد عدد من الحلول لشريحة من المواطنين لم تستطع سابقا الحصول على التمويل من البنوك والجهات التمويلية كونهم يعملون في شركات متوسطة أو صغيرة ناشئة غير مسجلة لدى القطاع المصرفي أو كونهم أصحاب أعمال حرة (رواد أعمال) ودخلهم غير ثابت أو بسبب عمرهم و اقترابهم من سن التقاعد. وأكد العصيمي أن الصندوق أطلق عدة خدمات للتسهيل والتيسير على المواطنين منها خدمة المستشار العقاري والتي تقوم على عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية وتعريفه بخيارات وحلول التمويل العقاري المتوفرة لدى الجهات التمويلية قبل توجهه إليها الأمر الذي من شأنه مساعدة المستفيد في عملية اتخاذه القرارات المناسبة هذا بالإضافة إلى ما قام به الصندوق من حملات توعوية من خلال المعارض التي اقيمت في عدد كبير من مناطق ومدن المملكة والتي مكنت جميع الزوار من الاطلاع على البرامج والخيارات المتاحة والحلول الايجابية الميسرة لهم.

وأوضح أن برنامج القرض العقاري سيستمر في خدمة جميع المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار. مشيرا إلى أن الصندوق سينتهي من جميع من هم في قوائم الانتظار لديه بنهاية عام 2020. سعيا منه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الاسكان والمتمثلة برفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020. الجدير بالذكر أن برنامج “القرض العقاري” تمويل سكني مدعوم التكاليف ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يتحمل الصندوق كافة تكاليف القرض بنسبة 100% لمن دخله الشهري + بدل السكن 14000 ريال أو أقل دون النظر لعدد أفراد الأسرة وأما أصحاب الدخل الشهري أكثر من 14000 ريال فيتم دعمهم حسب مصفوفة الدعم (الدخل الشهري + عدد أفراد الأسرة) بنسبة تتراوح بحد أدنى 35% وحد أعلى 100%.