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مدرب “الأخضر”: الفوز على كوريا الشمالية بداية جيدة ومثالية في كأس آسيا

مدرب “الأخضر”: الفوز على كوريا الشمالية بداية جيدة ومثالية في كأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=678025
المناطق - وكالات

وصف مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطوان بيتزي فوز المنتخب السعودي على كوريا الشمالية بأنها بداية مثالية في بطولة قوية مثل كأس آسيا وتعطي دفعة معنوية كبيرة ، مبدياً رضاه عن مستوى لاعبيه في أول مباراة بالبطولة .
وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقِب نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على استاد راشد بدبي : “فرضنا أسلوبنا وسيطرنا على الشوط الأول وتمكنا خلاله من تسجيل هدفين في ظل صعوبة المباراة كوّن منافسنا دافع بشكل كامل” .
وأضاف :”انخفض أداء اللاعبين قليلاً في أول 10 دقائق من الشوط الثاني مما أدى إلى الضغط على دفاعنا ولكن الأداء تحسن مع التغييرات ما أَدى لتنشيط طريقة لعبنا التي حافظنا عليها بتركيز عالٍ “، لافتاً النظر إلى أنه لا يمكن أن تلعب طوال 90 دقيقة ولا يتلقى مرماك أي هجمة .
وأكد المدرب الأرجنتيني أن الأخضر يلعب بأسلوبه الذي يتميز بالتركيز والانضباط وهو أمر ثابت لديهم حتى مع تغير المنافس وكان أكثر قوة ، وسيكون هناك دراسة لنقاط الضعف والقوة لكل منتخب نواجهه واللعب بالطريقة التي تضمن لنا تحقيق الفوز ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المنتخب السعودي سيبدأ من الغد للاستعداد للمباراة الثانية والمهمة في البطولة أمام منتخب لبنان .

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