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اختيار سالم الدوسري كأفضل لاعب في مباراة ‎السعودية وكوريا الشمالية

اختيار سالم الدوسري كأفضل لاعب في مباراة ‎السعودية وكوريا الشمالية
http://almnatiq.net/?p=678027
المناطق - الرياض

اختار الاتحاد الآسيوي لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري ، كأفضل لاعب في مباراة اليوم التي جمعت الأخضر السعودي بنظيره الكوري الشمالي ، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.
وسجل الدوسري هدفا، وساهم في فوز المنتخب السعودي برباعية دون رد ، ليحقق الأخضر بداية قوية في البطولة التي يسعى من خلالها استعادة اللقب منذ عام 1996.
يذكر أن المنتخب السعودي يواجه نظيره اللبناني في الجولة المقبلة من دور المجموعات، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل ضمان العبور إلى الدور التالي.

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