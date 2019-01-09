شاهد.. أسراب الجراد تغزو جنوب منطقة الرياض.. و”البيئة” تتعهد بالمكافحة

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http://almnatiq.net/?p=678031
المناطق - الرياض

رصد مقطع فيديو أسراباً هائلة من الجراد غزت المزارع في مدن الأفلاج والبديع والسليل جنوب منطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو وثّقه مواطن أول أمس (الأحد)، شجرة غطّاها الجراد بالكامل، فيما أظهر مقطعٌ آخر تطاير الجراد أمام سيارة مواطن أثناء قيادته لها؛ بسبب أعداده الكبيرة.

 من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أبا الخيل، أنه تم رصد سرب واحد من الجراد الصحراوي في السليل والأفلاج ووصلت فرق المكافحة حتى الآن إلى 13 فرقة.

وبيّن أبا الخيل أنه ستبدأ طائرة مساندة للرش، ويتوقع القضاء على هذا السرب قبل وصوله للمنطقة الغربية، محذراً من تناول هذا الجراد؛ لأنه قد تمت مكافحته بالمبيدات الحشرية.

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