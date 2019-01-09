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كتلة هوائية باردة من بلاد الشام على شمال المملكة.. ودرجات الحرارة تلامس الصفر

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كتلة هوائية باردة من بلاد الشام على شمال المملكة.. ودرجات الحرارة تلامس الصفر

كتلة هوائية باردة من بلاد الشام على شمال المملكة.. ودرجات الحرارة تلامس الصفر
http://almnatiq.net/?p=678034
المناطق - الرياض

تتأثر المناطق الشمالية من المملكة بكتلة هوائية باردة جديدة قادمة من منطقة بلاد الشام، ستعمل  على خفض درجات الحرارة بشكل كبير، مع توقعات بتشكل الصقيع على نطاق واسع.

وبالتزامن مع اندفاع هذه الكتلة الباردة نحو المنطقة يُتوقع أن تُسجل أجزاء واسعة من شمال المملكة درجات حرارة تلامس الصفر المئوي مع ساعات فجر وصباح يوم الثلاثاء، بل وربما تنخفض إلى مادون الصفر المئوي، ويشمل ذلك كل من القريات،عرعر، سكاكا، أجزاء من منطقة تبوك، مع احتمالية عالية لتشكل الصقيع، بحسب “طقس العرب”.

وبالتزامن مع هذه الأجواء الباردة يجب استخدام وسائل التدفئة المناسبة للوقاية من شدة البرد، مع أخذ الحيطة والحذر عند إستخدام وسائل التدفئة سواء عن طريق الحطب أو الفحم أو الكاز أو الزيت، من خلال ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث إختناق.

كم يجري التحذير من ترك المدفئة في وضع التشغيل في حالة النوم ومراقبة الحساس الخاص بالمدفئة الزيتية ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم خوفاً من العبث بها، وكذلك عدم إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ وتخصيص أماكن آمنة لها.

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