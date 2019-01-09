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الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي للوقوف على مستجدات السلام

الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي للوقوف على مستجدات السلام
http://almnatiq.net/?p=678038
المناطق - وكالات

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للوقوف على مستجدات السلام وما يتصل منها بتطبيق بنود اتفاق ستوكهولم.
وجدد الرئيس اليمني خلال اللقاء موقف بلاده الدائم الداعم لكل جهود السلام باعتباره الخيار الأول ونهج الشعب اليمني التواق للأمن والاستقرار.
وأكد هادي استعداد الحكومة اليمنية إعادة فتح الرحلات الداخلية لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين في المحافظات والمطارات اليمنية, بما في ذلك مطار صنعاء، كما أكد دعمه لجهود وعمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث للسير نحو تحقيق أهداف وتطلعات السلام المرجوة والمرتكزة على المرجعيات الثلاث.
من جهته قال المبعوث الأممي مارتن غريفيث “إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق السويد، وهذا ما نقلناه مباشرة للحوثيين، وأهمية إيفاءهم بتلك الالتزامات رغم تجاوزنا لمواعيدها المزمنة، موكداً مواصلة مساعيه في هذا الصدد وبمساعدة الفريق الميداني المعني بتطبيق بنود اتفاق السويد”.

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