إطلاق 5 محطات شحن للسيارات الكهربائية في المملكة خلال 2019

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توقعت شركة شنايدر إلكتريك المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، افتتاح خمس محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية في السعودية خلال هذا العام 2019.

وتلقت الشركة عددا من طلبات تنفيذ محطات شحن كهربائي للسيارات في الربع الأخير من 2018، لعدد من المشاريع التجارية والسكنية بشكل خاص.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، تتمحور الطلبات في بناء مشاريع ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وذات إنتاجية كبيرة صديقة للبيئة، خصوصا وأن وجود محطات شواحن للسيارات الكهربائية تعد مهمة بالنسبة للقطاع.

وحددت خمس جهات حكومية عددا من المواصفات الفنية للسيارات الكهربائية من خلال الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لدراسة بعض التجارب العالمية والإقليمية لتجهيز بنية تحتية فعالة ومستدامة.