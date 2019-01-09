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تطبيق “تصميمي” .. أداة متميزة لتحرير الصور عبر الهواتف الذكية

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تطبيق “تصميمي” .. أداة متميزة لتحرير الصور عبر الهواتف الذكية

تطبيق “تصميمي” .. أداة متميزة لتحرير الصور عبر الهواتف الذكية
http://almnatiq.net/?p=678048
المناطق - وكالات

تطور الكاميرات فائقة الوضوح في الهواتف الذكية باتت الصور الملتقطة من خلالها تحمل تفاصيل أكثر من السابق، إلا أنها ومع ذلك لا تزال هذه الصور تحتاج إلى لمسات جمالية بحسب ذوق المستخدم، وهو ما يجعل المستخدمين بحاجة إلى تطبيقات توفر لهم خصائص تحرير الصور والتعديل عليها في عدة أمور كتقوية الإضاءة أو قص الصور دون المساس بجودتها وتلقائيتها، يمكن للمستخدمين القيام بذلك بسهولة ودون الحاجة إلى احتراف برامج تحرير الصور عبر تطبيق “تصميمي”.
ويعمل تطبيق “تصميمي” على إنشاء وتعديل الصور عبر محرره المثالي للصور بطابع عربي يحتوي على عديد من الأدوات التي تغني عن غيره من تطبيقات تعديل الصور المختلفة، ويتميز التطبيق بإمكانية الكتابة على الصور بخطوط عربية جميلة، وإمكانية إزالة خلفية الصورة أو حذف العناصر غير المرغوب فيها، وإمكانية استخدام التصاميم التي يقوم باقي المستخدمين بإنشائها ومشاركتها مع مستخدمين التطبيق الآخرين وإمكانية إنشاء تصاميم المستخدمين الخاصة ومشاركتها مع مجتمع التطبيق إذا أرادوا ذلك.
كما يوفر التطبيق لمستخدميه صورا وملصقات يمكنهم إضافتها على الصور، كما يوفر التطبيق تقنية متقدمة تتيح للمستخدم ضغط الصور ببراعة وتقليل حجمها لتسهيل عملية إرسالها للمستخدمين الآخرين أو مشاركاتها على شبكات التواصل الاجتماعي دون أن تتأثر جودتها. ويوفر التطبيق ميزة مشاركة تصاميم المستخدم مباشرة دون الحاجة إلى إنشاء حساب عبر التطبيق، وميزة تحويل الصور إلى صور كارتونية عبر ميزة خاصة يوفرها التطبيق تحت اسم Cartoonify.

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