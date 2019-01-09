لعبة “فورتنايت” تضع صاحبها بين أغنى رجال العالم بـ 7 مليارات دولار

المناطق - وكالات

بعد الانتشار الكاسح لـ”فورتنايت”، تخطت ثروة المدير التنفيذي للشركة التي تصنع اللعبة الشهيرة حاجز الـ7 مليارات دولار في العام الثاني لصدورها، لتضعه بقائمة أغنى رجال العالم.

وحل الرئيس التنفيذي لشركة “أيبك غيمس” أو “الألعاب الملحمية” تيم سويني، في المركز 194 بين أغنى رجال العالم لعام 2018، في القائمة التي ينشرها موقع “بلومبيرغ” سنويا.

ووصلت ثروة سويني الأخيرة لـ7.16 مليار دولار، بعد النجاح الكبير الذي شهدته شركة الألعاب الإلكترونية التي يديرها، مع نجاح لعبة “فورتنايت” ولعبات أخرى طرحتها في السوق.

وأنتجت الشركة لعبة “فورتنايت” في صيف عام 2017، وحصلت منذ وقتها على شعبية هائلة حول العالم، حتى وصل عدد ممارسيها إلى 200 مليون مستخدم.

وتتوفر اللعبة على 7 منصات مختلفة، وهي هواتف آيفون وأندرويد، وكمبيوترات ويندوز وأبل، بالإضافة إلى أجهزة ألعاب بلاي ستيشن وإكس بوكس ونينتيندو.