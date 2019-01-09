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الأمم المتحدة: هناك معلومات حول استخدام أسلحة كيميائية في حلب

الأمم المتحدة: هناك معلومات حول استخدام أسلحة كيميائية في حلب

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الأمم المتحدة: هناك معلومات حول استخدام أسلحة كيميائية في حلب

الأمم المتحدة: هناك معلومات حول استخدام أسلحة كيميائية في حلب
http://almnatiq.net/?p=678057
المناطق - وكالات

نقلت الأمم المتحدة اليوم عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قولها إنها تلقت معلومات تتعلق بمزاعم استخدام للأسلحة الكيميائية في حلب بسوريا، في 24 نوفمبر 2018، وشرعت في مراقبة الوضع.
ووفق بيان صحفي للمتحدث باسم المنظمة، طالب مديرها العام فرناندو أرياس جميع الأطراف التي قد يكون لديها معلومات في هذا الخصوص مشاركتها مع الأمانة الفنية للمنظمة.
وقال البيان إن “فريقًا متقدمًا قد تم نشره في سوريا لجمع مزيد من المعلومات في أوائل ديسمبر, كما تم نشر بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يناير لزيادة توضيح الوقائع المتعلقة بالادعاء.

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