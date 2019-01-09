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اليمن.. الكتل البرلمانية تطالب المبعوث الأممي بموقف واضح تجاه تنصل الانقلابيين عن اتفاق السويد

اليمن.. الكتل البرلمانية تطالب المبعوث الأممي بموقف واضح تجاه تنصل الانقلابيين عن اتفاق السويد
http://almnatiq.net/?p=678060
المناطق - وكالات

شدد نائب رئيس البرلمان اليمني محمد الشدادي، ورؤساء الكتل البرلمانية على أن البرلمان يرى ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار2216 كمرجعية لأي مشاورات واتفاقيات لإحلال السلام في اليمن.
وحذر رؤساء الكتل البرلمانية اليمنية من الانتقال إلى أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاقية السويد وفق رؤية الحكومة الشرعية للاتفاق.
وكان ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، لمناقشة دور البرلمان اليمني ودعم عملية إحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب.
وأكدوا ضرورة أن يكون هناك موقفاً واضحًا وحازمًا من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حيال تنصل الانقلابيين من اتفاق السويد .
من جانبه قال المبعوث الأممي مارتن غريفيث إنه من الصعوبة الذهاب إلى مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد، مؤكداً أن الاتفاق لا يتعارض مع القرار الأممي 2216 وأنه ملتزم بتنفيذه, وأنه سيقدم غدًا الأربعاء إحاطة الى مجلس الأمن.

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