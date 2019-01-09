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برواتب تنافسية لحملة الثانوية .. “طيران الإمارات” تعلن وظائف شاغرة

برواتب تنافسية لحملة الثانوية .. “طيران الإمارات” تعلن وظائف شاغرة
http://almnatiq.net/?p=678062
المناطق - الرياض

أعلنت مجموعة طيران الامارات عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مستشار رحلات (Tours Consultant) في شركة (الإمارات للعطلات) إحدى شركات المجموعة وسيكون العمل في مدينة (الدمام).

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المبيعات أو مجال عمل السياحة الداخلية.

– معرفة جيدة في قطاع السياحة والسفر.

– يفضل من لديهم معرفة سابقة في مجال استشارات السفر.

– معرفة باستراتيجيات المبيعات والتسويق.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

ويتلخص الوصف الوظيفي، في تقديم خدمات استشارية للعملاء الداخليين والخارجيين وجهاً لوجه أو من خلال قنوات التواصل الإلكترونية والهاتفية فيما يتعلق بالاستفسارات عن الوجهات والمنتجات والحجوزات وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالسفر، ومتابعة المدفوعات النهائية وفحوصات الجودة للتأكد من أن جميع عمليات حجز تذاكر السفر والإقامة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالسفر دقيقة، بالإضافة إلى تمثيل الإمارات للعطلات في الفعاليات الخارجية حسب توجيهات المدير المباشر.

وأوضحت الشركة أن من مزايا الوظائف، رواتب تنافسية، ومزايا سفر جذابة، تطوير مهني بمرافق التدريب في دبي، وبرامج تعليم إلكتروني للذين يسعون إلى مستقبل طويل الأجل في الشركة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط ويستمر حتى الخميس 1440/5/11هـ (الموافق 2019/1/17م).

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