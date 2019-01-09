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“العطارة” بالجنادرية تشهد إقبال من مختلف الزوار

“العطارة” بالجنادرية تشهد إقبال من مختلف الزوار
http://almnatiq.net/?p=678068
المناطق – فتحيه عبدالله

شهدت أرض المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 إقبال الزوار على محلات العطارة .

وتحدث ” الحواج ” محمد الشمري صاحب محل عطارة بالجنادرية بأن زوار مهرجان الجنادرية يقبلون على منتجات العطارة مثل الحناء والسدر والصبر والبهارات الحساوية والتوابل والأرز الحساوي ،وغيره من المنتجات الشعبية المختلفة التي توجد بمحال العطارة.

وأضاف أن حجم المبيعات في الجنادرية ازداد بشكل ملحوظ ونفذت كميات كبيرة من المنتجات المعروضة وأحضرنا كميات أخرى من الأحساء.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك في الجنادرية وأنه بعد النجاح في الجنادرية 33 سيشارك في الأعوام المقبلة.

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