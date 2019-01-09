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الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الشمالية وغبار على الرياض والشرقية

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الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الشمالية وغبار على الرياض والشرقية

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الشمالية وغبار على الرياض والشرقية
http://almnatiq.net/?p=678072
المناطق- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة فيما يتكوّن الصقيع و الضباب خلال الصباح الباكر على أجزاء من مناطق ( الحدود الشمالية ، الجوف، حائل) و تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي ( الرياض ، الشرقية).
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, تتحول إلى شمالية غربية خلال المساء, و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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