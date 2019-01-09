احدث الأخبار

تسليم مشروع وسط العوامية نهاية الشهر الجاري
أبرز المواد
 مساء اليوم.. الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2019
أبرز المواد
 الجوازات توضح آلية تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين
أبرز المواد
 ترامب يناور بالحديد ويتجنب الطوارئ في “حديث الجدار”
أبرز المواد
 بعد وقف بث بي إن سبورت.. كأس إفريقيا على تلفزيون مصر
أبرز المواد
 الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الشمالية وغبار على الرياض والشرقية
أبرز المواد
 من بينها إيران وفنزويلا .. 6 دول تقود ارتفاع معدلات التضخم في العالم
أبرز المواد
 “العطارة” بالجنادرية تشهد إقبال من مختلف الزوار
محليات
 اليمن.. الكتل البرلمانية تطالب المبعوث الأممي بموقف واضح تجاه تنصل الانقلابيين عن اتفاق السويد
أبرز المواد
 برواتب تنافسية لحملة الثانوية .. “طيران الإمارات” تعلن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: هناك معلومات حول استخدام أسلحة كيميائية في حلب
أبرز المواد
 «تصفية» تنهي 42 % من 656 مساهمة عقارية متعثرة
أبرز المواد
تسليم مشروع وسط العوامية نهاية الشهر الجاري

تسليم مشروع وسط العوامية نهاية الشهر الجاري

أبرز المواد
مساء اليوم.. الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2019

مساء اليوم.. الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2019

أبرز المواد
الجوازات توضح آلية تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين

الجوازات توضح آلية تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين

أبرز المواد
ترامب يناور بالحديد ويتجنب الطوارئ في “حديث الجدار”

ترامب يناور بالحديد ويتجنب الطوارئ في “حديث الجدار”

أبرز المواد

تسليم مشروع وسط العوامية نهاية الشهر الجاري

تسليم مشروع وسط العوامية نهاية الشهر الجاري
http://almnatiq.net/?p=678085
المناطق - القطيف

أنهت أمانة المنطقة الشرقية العمل في مشروع وسط العوامية خلال الفترة الزمنية المحددة للمشروع.
وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أمس، بجولة له في المشروع أن نسبة التنفيذ بلغت 100 %، وسيتم تسليمه نهاية الشهر الجاري.
وقال الجبير -خلال مؤتمر صحفي- «إن المشروع تم تنفيذه في 8 أشهر بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون ريال، وهو مشروع حضاري لا استثماري، حيث لا يمثل الجانب الاستثماري بالمشروع سوى 3%».
وأضاف، إن «هناك توجها لتسمية الأبراج والصروح التاريخية في المشروع بتسمياتها التاريخية القديمة، لربطه بعراقة الماضي بالتصميم والمسمى، حيث تم الاجتماع بشريحة من أهالي العوامية والمتخصصين، وكانت هناك مداولة للتراث وللوضع السابق، ويمكن أن يؤخذ في الاعتبار ضمن مسميات المشروع».
وأوضح الجبير أن «الأمانة تعمل على إعادة تأهيل سريعة للمباني المحيطة بالمشروع وترميمها، وصرف تعويضات للملاك لإعادة تأهيلها بشكل سريع»، مشيرا إلى أن المشروع سيعيد أصحاب المهن القديمة لمحلاتهم التاريخية ضمن المشروع، ليكملوا أعمالهم الحرفية القديمة، أو يكملها عنهم أبناؤهم، مؤكدا أن المنطقة تحولت من وكر للإرهاب إلى مشعل حضاري ومنطقة تنمية.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن عددا من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة ثقافية وترويحية واقتصادية واجتماعية لخدمة سكان زوار القطيف، لافتا إلى أن المشروع يتضمن 7 أقسام رئيسية هي: مباني السوق الشعبي، مباني الفناء الرئيسي، الأبراج التراثية، مباني المركز الثقافي، البيت التراثي، تنسيق المواقع، الطرق والمواقف.

روابط ذات صلة

مساء اليوم.. الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2019

مساء اليوم.. الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2019
الجوازات توضح آلية تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين

الجوازات توضح آلية تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين
ترامب يناور بالحديد ويتجنب الطوارئ في “حديث الجدار”

ترامب يناور بالحديد ويتجنب الطوارئ في “حديث الجدار”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*