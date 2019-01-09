تسليم مشروع وسط العوامية نهاية الشهر الجاري

المناطق - القطيف

أنهت أمانة المنطقة الشرقية العمل في مشروع وسط العوامية خلال الفترة الزمنية المحددة للمشروع.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أمس، بجولة له في المشروع أن نسبة التنفيذ بلغت 100 %، وسيتم تسليمه نهاية الشهر الجاري.

وقال الجبير -خلال مؤتمر صحفي- «إن المشروع تم تنفيذه في 8 أشهر بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون ريال، وهو مشروع حضاري لا استثماري، حيث لا يمثل الجانب الاستثماري بالمشروع سوى 3%».

وأضاف، إن «هناك توجها لتسمية الأبراج والصروح التاريخية في المشروع بتسمياتها التاريخية القديمة، لربطه بعراقة الماضي بالتصميم والمسمى، حيث تم الاجتماع بشريحة من أهالي العوامية والمتخصصين، وكانت هناك مداولة للتراث وللوضع السابق، ويمكن أن يؤخذ في الاعتبار ضمن مسميات المشروع».

وأوضح الجبير أن «الأمانة تعمل على إعادة تأهيل سريعة للمباني المحيطة بالمشروع وترميمها، وصرف تعويضات للملاك لإعادة تأهيلها بشكل سريع»، مشيرا إلى أن المشروع سيعيد أصحاب المهن القديمة لمحلاتهم التاريخية ضمن المشروع، ليكملوا أعمالهم الحرفية القديمة، أو يكملها عنهم أبناؤهم، مؤكدا أن المنطقة تحولت من وكر للإرهاب إلى مشعل حضاري ومنطقة تنمية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن عددا من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة ثقافية وترويحية واقتصادية واجتماعية لخدمة سكان زوار القطيف، لافتا إلى أن المشروع يتضمن 7 أقسام رئيسية هي: مباني السوق الشعبي، مباني الفناء الرئيسي، الأبراج التراثية، مباني المركز الثقافي، البيت التراثي، تنسيق المواقع، الطرق والمواقف.