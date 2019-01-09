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50 ألف مستفيد من التمويل العقاري خلال 2018

50 ألف مستفيد من التمويل العقاري خلال 2018
http://almnatiq.net/?p=678088
المناطق _ الرياض

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج «القرض العقاري» خلال العام الماضي (2018) بلغ 50 ألف مستفيد في مختلف مناطق ومدن المملكة من خلال 5 مسارات وهي: «شراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، وتقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم».
وقال العصيمي، «إن هذا الإقبال المتزايد من قبل المواطنين يأتي تزامناً مع اكتمال منظومة الحلول التمويلية التي جاءت بناءً على تلمُّس وتفهُّم احتياجات المواطنين لتملك «مسكنهم الأول»، مؤكداً متابعة الصندوق المستمرة لجميع المنتجات والبرامج التي تنفذ بالشراكة مع الجهات التمويلية.
وأوضح أن برنامج القرض العقاري، سيستمر في خدمة جميع المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار، وأن الصندوق سينتهي من جميع من هم في قوائم الانتظار لديه بنهاية عام 2020، سعياً منه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإسكان والمتمثلة برفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60 % بنهاية 2020.

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