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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% وسط تفاؤل بشأن مباحثات التجارة

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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% وسط تفاؤل بشأن مباحثات التجارة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% وسط تفاؤل بشأن مباحثات التجارة
http://almnatiq.net/?p=678103
المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مدعومة بآمال احتمال زيادة الطلب على الخام بوتيرة أسرع إذا أسفرت محادثات المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين عن حل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49.78 دولار للبرميل في التسوية بارتفاع قدره 1.26 دولار، أو ما يعادل 2.6 بالمئة. وخلال الجلسة، لامس العقد أعلى مستوى منذ 17 ديسمبر كانون الأول عند 49.95 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.39 دولار للبرميل، أو ما يعادل 2.4 بالمئة، إلى 58.72 دولار للبرميل.

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