أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% وسط تفاؤل بشأن مباحثات التجارة

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مدعومة بآمال احتمال زيادة الطلب على الخام بوتيرة أسرع إذا أسفرت محادثات المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين عن حل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49.78 دولار للبرميل في التسوية بارتفاع قدره 1.26 دولار، أو ما يعادل 2.6 بالمئة. وخلال الجلسة، لامس العقد أعلى مستوى منذ 17 ديسمبر كانون الأول عند 49.95 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.39 دولار للبرميل، أو ما يعادل 2.4 بالمئة، إلى 58.72 دولار للبرميل.