وزارة الحج والعمرة وطيران ناس تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات لضيوف الرحمن

المناطق_الرياض

أبرمت وزارة الحج والعمرة وشركة طيران ناس مذكرة تفاهم، وذلك في إطار توجه الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع الناقلات الوطنية لزيادة أعداد المعتمرين من خلال فتح وجهات جديدة، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم؛ وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية لرفع نسبة المعتمرين سنويا لتصل إلى 30 مليون معتمر من مختلف بقاع العالم.

ووقّع المذكرة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، والرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر بن عبدالرحمن المهنا، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وتركزت المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين لرفع أعداد المعتمرين والحجاج وتوفير أفضل السبل لتسهيل إجراءات وصولهم إلى المملكة.

ونوّه معالي وزير الحج والعمرة بهذه الشراكة والدور الذي تلعبه الناقلات الجوية الوطنية في تعزيز دور المملكة الرائد في خدمة ضيوف الرحمن، وموجهاً شكره لـلرئيس التنفيذي لطيران ناس وحرصه على بناء الشراكة والتعاون في هذا المجال. وأضاف: “ستسمح هذه المذكرة بزيادة الوجهات والرحلات المباشرة والسعة المقعدية، وبما يحقق توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في زيادة عدد المعتمرين والحجاج من عدة دول”.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس بندر المهنا العمل على تسخير كافة الإمكانات المتوفرة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، والاستفادة المثلى من تحالفات طيران ناس الدولية لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج، وبما يعزز تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 في استقبال أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين سنوياً.

وقال المهنا: “تمثل مذكرة التفاهم امتداداً للنجاحات التي حققها طيران ناس في خدمة زوّار المدن المقدسة التي نعتز بها منذ سنوات، وستسمح هذه الشراكة بتوسعة خدماتنا نحو شريحة أوسع عبر زيادة عدد رحلاتنا ووجهاتنا الجديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة”.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى مشاركة طيران ناس في محرك الحجز المركزي بوزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن مباشرة عن طريق المنصات الإلكترونية وتمكين المعتمرين والحجاج من اختيار وبناء كامل الباقات وإنهاء الإجراءات بشكل آلي وسريع وبجودة عالية.

وستتولى الشركة بموجب المذكرة إنشاء وتطوير منصة إلكترونية متخصصة لمنتجات العمرة وإصدار التأشيرات الإلكترونية (eVisa)، وتقديم الخدمة للمعتمرين عبر المنتجات وباقات الخدمات من خلال موقع “فلاي ناس” ومكاتب المبيعات ووكلائها في مختلف دول العالم، وبما يعزز استراتيجية الشركة في بناء محتوى محلي يخدم الدول المستهدفة وشبكات التواصل الاجتماعي.