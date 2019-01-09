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أمير نجران يشيد بالمبادرات الاجتماعية لمؤسسة الراجحي

أمير نجران يشيد بالمبادرات الاجتماعية لمؤسسة الراجحي
http://almnatiq.net/?p=678114
المناطق_نجران

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على التقرير السنوي لفرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالمنطقة، قدمه مدير الفرع، علي بن محمد الجواهرة.

وأشاد سموه بالمبادرات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات الأهلية، لدعم العمل الخيري، وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ومنها مؤسسة الراجحي.

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء المشاريع التي دعمتها المؤسسة بالمنطقة، في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والإعلامية، معربًا عن أمنياته للقائمين عليها بالتوفيق والعون والثواب.

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