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٥ طلاب رياديين من تعليم نجران يشاركون في جناح التعليم بالجنادرية

٥ طلاب رياديين من تعليم نجران يشاركون في جناح التعليم بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=678117
المناطق_نجران

شارك تعليم نجران في جناح مشروع ريادة الأعمال لوزارة التعليم بمهرجان الجنادرية ٣٣ بخمسة رياديين ‏‏‏‏من طلاب المرحلة الثانوية الحاصلة مشاريعهم على مراكز عليّا في العام الماضي ، بمرافقة الخبير الريادي ورئيس قسم البرامج العامة والتدريب حسين أحمد آل اسحاق ، هذا وقد زار ركن تعليم نجران مدير عام النشاط بالوزارة الأستاذ عبد الحميد مسعود وعدد من مختلف شرائح المجتمع وتعرفوا على مشاريع الطلاب التي نالت إستحسان الزوار .

الجدير بالذكر أن مشروع ريادي أطلقته وزارة التعليم تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وإبراز دور الشباب السعودي في التنمية والازدهار الاقتصادي، من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة لدفع الناشئين نحو الاستثمار وتحفيز روح المبادرة لزيادة كفاءتهم وتمكينهم من تحقيق أهدافهم ، وإكساب الطالب والطالبة مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة العمل الحر والتحفيز على ريادة الأعمال.

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