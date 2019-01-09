شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!

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قام مواطن بتجربة جهاز لمحاكاة وضع انقلاب المركبة، في جناح المرور السعودي بمهرجان الجنادرية 33.

ووفقًا لمقطع فيديو نشره المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فقد نصح المواطن الجميع بضرورة ربط حزام الأمان أثناء القيادة.

وأكد المواطن أن الحزام عمل على حمايته من الأذى، وأن هذه التجربة على الرغم من أنها محاكاة بسيطة، لكنها أظهرت مدى أهمية الالتزام بربط حزام الأمان.