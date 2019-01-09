احدث الأخبار

شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط
أبرز المواد
 السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا
أبرز المواد
 أستراليا تبدأ عملية بحث عن سائحة ألمانية مفقودة منذ بداية العام
أبرز المواد
 الخارجية المصرية: قواتنا البحرية تشارك في التحالف العربي للتصدي للتهديدات الإيرانية
أبرز المواد
 الإمارات تستقطب زوار الجنادرية بمبيعاتها التراثية
أبرز المواد
 عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران تستقبل طالبات السكن
أبرز المواد
 أمانة نجران تنفذ جولة رقابية على الملاحم 
أبرز المواد
 ٥ طلاب رياديين من تعليم نجران يشاركون في جناح التعليم بالجنادرية
أبرز المواد
 أمير نجران يشيد بالمبادرات الاجتماعية لمؤسسة الراجحي
أبرز المواد
 10 علامات على نقص الفيتامينات.. يمكنك كشفها بسهولة
أبرز المواد
 تقارير أجنبية تكشف الاتفاق العسكري السري بين تركيا وقطر
أبرز المواد
شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!

شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!

أبرز المواد
تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط

تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط

أبرز المواد
السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا

السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا

أبرز المواد
أستراليا تبدأ عملية بحث عن سائحة ألمانية مفقودة منذ بداية العام

أستراليا تبدأ عملية بحث عن سائحة ألمانية مفقودة منذ بداية العام

أبرز المواد

شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!

شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!
http://almnatiq.net/?p=678119
المناطق_الرياض

قام مواطن بتجربة جهاز لمحاكاة وضع انقلاب المركبة، في جناح المرور السعودي بمهرجان الجنادرية 33.
ووفقًا لمقطع فيديو نشره المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فقد نصح المواطن الجميع بضرورة ربط حزام الأمان أثناء القيادة.
وأكد المواطن أن الحزام عمل على حمايته من الأذى، وأن هذه التجربة على الرغم من أنها محاكاة بسيطة، لكنها أظهرت مدى أهمية الالتزام بربط حزام الأمان.

روابط ذات صلة

تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط

تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط
السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا

السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا
أستراليا تبدأ عملية بحث عن سائحة ألمانية مفقودة منذ بداية العام

أستراليا تبدأ عملية بحث عن سائحة ألمانية مفقودة منذ بداية العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*