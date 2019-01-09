الموفد الأميركي لحل أزمة قطر يتخذ قراراً مفاجئاً !

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أعلن الموفد الأميركي بشأن أزمة قطر، أنطوني زيني، الثلاثاء، استقالته من منصبه.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عينت زيني عام 2017 للعمل على تسوية أزمة قطر الناجمة عن مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الدوحة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال روبرت بالادينو، المتحدث باسم الخارجية الموجود في عمّان برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو، إن الإدارة الأميركية ستواصل العمل لحل الأزمة.

وأضاف: “لقد أبلغنا الجنرال زيني أنه سيبقى بالتصرف في حال دعت الحاجة إليه”، موجها شكره للموفد المستقيل.