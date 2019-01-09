أستراليا تبدأ عملية بحث عن سائحة ألمانية مفقودة منذ بداية العام

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أطلقت السلطات الأسترالية عملية بحث عن سائحة ألمانية مفقودة منذ بدء العام الجديد، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء.

وتردد أن السائحة مونيكا بيلن (62 عاما) فقدت في منطقة آليس سبرينجز في وسط أستراليا بعد عدم تمكنها من العودة إلى محل إقامتها، وكان من المقرر أن تغادر في الخامس من يناير.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء إنها قلقة بشأن سلامة بيلن. وشوهدت بيلن أخر مرة على كاميرا مراقبة وهي تغادر منتجع “ديزرت بالمز” صباح أول يناير، بحسب الشرطة.

وأعلنت الشرطة أنها ستواصل تحقيقاتها والبحث في الأماكن التي يحتمل أن تكون بيلن قد ترددت عليها منذ أن غادرت منتجعها.