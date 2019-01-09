احدث الأخبار

تأمين غواصي وبحارة حرس الحدود بأنظمة متقدمة
أبرز المواد
 شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط
أبرز المواد
 السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا
أبرز المواد
 أستراليا تبدأ عملية بحث عن سائحة ألمانية مفقودة منذ بداية العام
أبرز المواد
 الخارجية المصرية: قواتنا البحرية تشارك في التحالف العربي للتصدي للتهديدات الإيرانية
أبرز المواد
 الإمارات تستقطب زوار الجنادرية بمبيعاتها التراثية
أبرز المواد
 عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران تستقبل طالبات السكن
أبرز المواد
 أمانة نجران تنفذ جولة رقابية على الملاحم 
أبرز المواد
 ٥ طلاب رياديين من تعليم نجران يشاركون في جناح التعليم بالجنادرية
أبرز المواد
 أمير نجران يشيد بالمبادرات الاجتماعية لمؤسسة الراجحي
أبرز المواد
 10 علامات على نقص الفيتامينات.. يمكنك كشفها بسهولة
أبرز المواد
تأمين غواصي وبحارة حرس الحدود بأنظمة متقدمة

تأمين غواصي وبحارة حرس الحدود بأنظمة متقدمة

أبرز المواد
شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!

شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!

أبرز المواد
تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط

تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط

أبرز المواد
السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا

السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا

أبرز المواد

تأمين غواصي وبحارة حرس الحدود بأنظمة متقدمة

تأمين غواصي وبحارة حرس الحدود بأنظمة متقدمة
http://almnatiq.net/?p=678141
المناطق-فلاج الشعيفاني
في تحديث وتأمين لأنظمتها  كشف ” اللواء ناجي بن منصور الجهني ” مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بالمديرية العامة لحرس الحدود  أن أنظمة الإينوس والموفيس، التي امتلكتها حرس الحدود هي أحدث أنظمة تم تأمينها للحفاظ على سلامة الغواصين والبحارة ومنسوبي حرس الحدود العاملين في مجال السفن، مضيفًا أنها ألمانية الصنع.
وأشار اللواء الجهني  أن حرس الحدود السعودي هو أول قطاع  حكومي عسكري يمتلك هذه الأنظمة على مستوى الوطن العربي، لافتًا إلى أنها تحافظ على أرواح الغواصين والبحارين أو محطات ومنصات الغاز والنفط في حال تعرضهم للسقوط المفاجئ؛ لأي ظرف طارئ.
وأضاف أنها تعمل باستقبال أكثر من 50 الى 100 إشارة استغاثة في آن واحد، ومن ثم يتم تحليلها عن طريق رقم تسلسلي لكل مستخدم، موضحًا أنها تعمل بنظامين ” أوتوماتيك أو ذاتي ” .
وتابع : ” عند ملامسة سترة النجاة للماء تنفتح السترة ويبدأ الجهاز الانفتاح مع سترة النجاة ويبدأ عملية بث الإشارة وتستقبل عند طريق الصوت ويتم تحديد الموقع بدقة متناهية ” .
واستطرد : ” يعمل في دائرة قطرها 15 ميل بحري، أكثر من 28 كيلو متر تقريبًا، ويمكن اتساع قطر الدائرة عن طريق الارتفاع الهوائي في أعلى سطح السفن ” .
وبيّن أن نظام الإينوس يعمل للغواصين، والموفيس يعمل للبحارة، مضيفًا : ” يلاحظ أن أكثر المشاكل التي تواجه الغواصين هي قوة التيارات التي تدفعهم إلى مناطق بعيدة عن السفينة.. لذلك قد يتعرض للفقدان ويصعب إيجاده ” .
وأكد أن جهاز الإينوس يحدد موقع الغواص سواء كان في العمق أو على سطح الماء، إذ يتم بث الإشارة وتحديد الموقع والذهاب إلى الغواص.
مواصلا حديثه بأن : ” مرشدات الطوارئ الأفريقية، من المميزات فيها أنها تعمل على مدار 170 ساعة متصلة، ويتم بث كل دقيقتين، وهناك جهاز لوحي تابع للنظام يمكن من خلاله التجول على الواسطة لكي يتحرك ” .
وأكد أن حرس الحدود حرص حرص على تواجد هذه الأجهزة حفاظًا على سلامة منسوبيه، وكذلك نهيب بمراكز الغوص والنوادي المهتمة باقتناء هذه الأنظمة والأجهزة للحفاظ على سلامة الناس.

روابط ذات صلة

شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!

شاهد.. ردة فعل مواطن عقب تجربته جهاز محاكاة انقلاب السيارة بـ”الجنادرية”!
تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط

تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط
السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا

السفير القطري في موسكو: الدوحة لا تمانع الوجود الإيراني في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*