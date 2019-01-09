تأمين غواصي وبحارة حرس الحدود بأنظمة متقدمة

المناطق-فلاج الشعيفاني

في تحديث وتأمين لأنظمتها كشف ” اللواء ناجي بن منصور الجهني ” مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بالمديرية العامة لحرس الحدود أن أنظمة الإينوس والموفيس، التي امتلكتها حرس الحدود هي أحدث أنظمة تم تأمينها للحفاظ على سلامة الغواصين والبحارة ومنسوبي حرس الحدود العاملين في مجال السفن، مضيفًا أنها ألمانية الصنع.

وأشار اللواء الجهني أن حرس الحدود السعودي هو أول قطاع حكومي عسكري يمتلك هذه الأنظمة على مستوى الوطن العربي، لافتًا إلى أنها تحافظ على أرواح الغواصين والبحارين أو محطات ومنصات الغاز والنفط في حال تعرضهم للسقوط المفاجئ؛ لأي ظرف طارئ.

وأضاف أنها تعمل باستقبال أكثر من 50 الى 100 إشارة استغاثة في آن واحد، ومن ثم يتم تحليلها عن طريق رقم تسلسلي لكل مستخدم، موضحًا أنها تعمل بنظامين ” أوتوماتيك أو ذاتي ” .

وتابع : ” عند ملامسة سترة النجاة للماء تنفتح السترة ويبدأ الجهاز الانفتاح مع سترة النجاة ويبدأ عملية بث الإشارة وتستقبل عند طريق الصوت ويتم تحديد الموقع بدقة متناهية ” .

واستطرد : ” يعمل في دائرة قطرها 15 ميل بحري، أكثر من 28 كيلو متر تقريبًا، ويمكن اتساع قطر الدائرة عن طريق الارتفاع الهوائي في أعلى سطح السفن ” .

وبيّن أن نظام الإينوس يعمل للغواصين، والموفيس يعمل للبحارة، مضيفًا : ” يلاحظ أن أكثر المشاكل التي تواجه الغواصين هي قوة التيارات التي تدفعهم إلى مناطق بعيدة عن السفينة.. لذلك قد يتعرض للفقدان ويصعب إيجاده ” .

وأكد أن جهاز الإينوس يحدد موقع الغواص سواء كان في العمق أو على سطح الماء، إذ يتم بث الإشارة وتحديد الموقع والذهاب إلى الغواص.

مواصلا حديثه بأن : ” مرشدات الطوارئ الأفريقية، من المميزات فيها أنها تعمل على مدار 170 ساعة متصلة، ويتم بث كل دقيقتين، وهناك جهاز لوحي تابع للنظام يمكن من خلاله التجول على الواسطة لكي يتحرك ” .

وأكد أن حرس الحدود حرص حرص على تواجد هذه الأجهزة حفاظًا على سلامة منسوبيه، وكذلك نهيب بمراكز الغوص والنوادي المهتمة باقتناء هذه الأنظمة والأجهزة للحفاظ على سلامة الناس.