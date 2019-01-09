تركي آل الشيخ يؤكد الترفيه ليس حفلات غنائية فقط

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أوضح رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن تركيز الهيئة في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفيه، وذلك في تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر.

وأكد تركي آل الشيخ بأن الترفيه ليس حفلات غنائية فقط بل هناك جوانب أخرى كثيرة لترفيه.

وأشار أن باب الهيئة مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم أفكار تخدم السعوديين والمقيمين، وهدفنا بناء 7 صالات متعددة الاستخدام في الترفيه.

وذكر أن سيكون التركيز على الخرج وحائل والقصيم وعرعر والجوف والطائف والمدينة المنورة والباحة وجيزان ونجران وتبوك والأحساء والقطيف، بالإضافة للمدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام.

وأختتم رئيس هيئة الترفيه أن طموحنا أن يجد المواطن والمقيم في نهاية كل أسبوع أماكن وفعاليات يقضي أوقات ممتعة له ولعائلته.