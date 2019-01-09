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4 أشخاص يسطون على سيارة مواطن بالرياض.. وهذا ما فعلوه لاخفاء جريمتهم! -صورة

4 أشخاص يسطون على سيارة مواطن بالرياض.. وهذا ما فعلوه لاخفاء جريمتهم! -صورة
http://almnatiq.net/?p=678162
المناطق_الرياض

تعرّض مواطن يعمل سائق توصيل بأحد التطبيقات، لعملية سطو من قِبل 4 أشخاص قاموا بسرقة سيارته ثم قاموا بحرقها للتخلص من آثار جريمتهم في الرياض.

ووفقاً لـ”سبق”، تقدم الشاب ببلاغ قدمه لشرطة العزيزية بالرياض، قال فيه إنه تلقى طلباً يوم الأحد الماضي على التطبيق، وحينما وصل إلى صاحبه صعد إلى سيارته وبرفقته 3 أشخاص آخرين، وبعد سيره لمسافة ووصوله لمكان شبه خال من المارة، اعتدوا عليه وسرقوا سيارته قبل أن يهربوا بها.

وبين المواطن أن شرطة الرياض تمكّنت من العثور على السيارة مساء اليوم نفسه محترقة بالكامل في حي مجاور، مناشداً الجهات المعنية القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. فيما تقوم الجهات المعنية بالبحث عنهم.

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