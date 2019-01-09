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رونالدو “لا يستبعد” العودة لفريقه السابق

رونالدو “لا يستبعد” العودة لفريقه السابق
http://almnatiq.net/?p=678168
المناطق_وكالات

لم يستبعد نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إمكانية عودته لفريقه السابق، وذلك بعد تحقيقه الأهداف التي خطط لها في تورينو.

ووفق ما نقل موقع “فوكس سبورتس”، فإن رونالدو قد يعود للفريق الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، حيث يتوقع أن يعتزل هناك بصفة نهائية.

وأكد الموقع أن رونالدو سعيد حاليا مع فريقه الجديد، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تحقيق الأهداف التي رسمها بعد التحاقه إلى “السيدة العجوز”.

وسأل أحد الصحفيين “الدون” بشأن إمكانية عودته إلى لشبونة، فأجاب متسائلا “هل سأعود إلى سبورتينغ مثلما فعل ناني؟”

وقال “في كرة القدم، لا يمكنك أن تتنبأ بمستقبلك.. أموري جيدة حاليا في تورينو والكل يرحب بي بطريقة رائعة”.

وأضاف “لا أعرف أين ستنتهي مسيرتي.. لكنني بخير وأرغب في مواصلة مشواري لبضعة سنوات مقبلة”.

يشار إلى أن رونالدو دخل عالم المستديرة من بوابة سبورتينغ لشبونة، قبل أن يغادر صوب مانشستر يونايتد عام 2003، حيث بدأت نجوميته الحقيقية لينتقل لاحقا إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009.

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