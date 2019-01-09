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لجنة مكافحة التبغ تصادر 1195 مادة تبغ بمحافظة عنيزة

لجنة مكافحة التبغ تصادر 1195 مادة تبغ بمحافظة عنيزة

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لجنة مكافحة التبغ تصادر 1195 مادة تبغ بمحافظة عنيزة

لجنة مكافحة التبغ تصادر 1195 مادة تبغ بمحافظة عنيزة
http://almnatiq.net/?p=678172
المناطق_بريدة

أسهمت جولة ميدانية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم ، عن مصادرة 1195 مادة من التبغ ومشتقاته ، من منافذ البيع بمحافظة عنيزة ، وذلك خلال الجولة التي نفذتها اللجنة أمس ، بمشاركة عدة جهات حكومية بالمنطقة .

و ذكرت صحة القصيم ، بأن الجولات الميدانية للجنة مستمرة على مدار العام لحماية افراد المجتمع من وباء التبغ ،و  الحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع ,وبخاصة بين صغار السن , للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم لتحقيق شعار “نحو مجتمع خال من التبغ”.

وبينت بأن الجولة الميدانية التي نفذت على منافذ البيع بمحافظة عنيزة ، رصدت 12 مخالفة ، تضمنت 7 مخالفات بيع معسل أقل من 500 جرام ، و 5 مخالفات إعلان وترويج بمنافذ البيع ، كما شهدت مصادرة 987 مادة تمباك أقل من 500 جرام ، و 48 إعادة تعبئة سيجارة إلكترونية ، و 82 عبوة معسل أقل من 500 جرام .

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