سامسونغ تقتحم عالم السيارات بمعالج جديد

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كشفت شركة سامسونغ النقاب عن المعالج Exynos Auto V9 الجديد، والذي تقدمه لأنظمة الملتيميديا بالسيارات، وذلك خلال المشاركة ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن المعالج Exynos Auto V9 الجديد تم تصميمه على أساس معمارية 8 نانومتر معتمدة على وحدة المعالجة المركزية Cortex-A76 ثمانية النوى، والتي تعمل بسرعة تصل إلى 2.1 غيغاهرتز.

ويدعم المعالج Exynos Auto V9 أيضاً وظيفة الذكاء الاصطناعي (NPU)، لإتاحة مساعدة رقمية في السيارة.

وتعمل وظيفة الذكاء الاصطناعي (NPU) بسرعة كبيرة تتيح لها معالجة البيانات السمعية والبصرية للوظائف المختلفة مثل التعرف على الوجه والصوت أو الإيماءات، ويدعم معالج سامسونج Exynos Auto V9 ما يصل إلى 6 شاشات و12 وصلة كاميرا.

وبفضل وحدة المعالجة المركزية القوية ووحدة معالجة الرسوميات، يمكن دعم العديد من الأنظمة مثل شاشة أجهزة القياس والبيان، وشاشة الملتيميديا المركزية، وشاشات المقاعد الخلفية في الوقت ذاته، وتتولى معالجات الصوت الأربعة Hifi 4 توفير جودة صوت عالية.

ويدعم معالج سامسونج الجديد أنظمة التشغيل جوجل أندرويد ولينوكس وQNX. وبالإضافة إلى شبكة 2G و3G يعتمد معالج Exynos Auto V9 على اتصالات LTE Advanced بجانب تقنية MIMO، بهدف ضمان وصول سريع وآمن إلى شبكة الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لدعم معيار 5G القادم.

ومن المزمع طرح المعالج Exynos Auto V9 بأنظمة الملتيميديا بسيارات أودي بحلول عام 2021.