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لماذا بدأت “الصحة” عزلا منزليًا لمرضى كورونا.. بدلًا من المستشفيات؟

لماذا بدأت “الصحة” عزلا منزليًا لمرضى كورونا.. بدلًا من المستشفيات؟
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المناطق_الرياض

فسر مستشار المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، خطوة وزارة الصحة في العزل المنزلي لبعض الحالات المصابة بمرض كورونا أخيرًا، بالتأكيد على أن الأمر يخضع لنوع الحالة، مقرًا بأنه لا يوجد حتى الآن أي لقاح وقائي لفايروس كورونا.
العزل المنزلي
وكانت وزارة الصحة أعلنت عزلًا منزليًا لأحد المرضى في الرياض أمس الأول، رغم أن عمره لم يتجاوز الـ 33 سنة. وأوضح حلواني أن العزل المنزلي يتم لحالات مستثناة، ووفق ضوابط ومعايير صحية محددة. وبين أن هذه الحالات التي يتم عزلها منزليا تجاوزت مرحلة الخطورة ولا تشكل أي مصدر لنقل العدوى.
وبحسب “عكاظ”، شدد حلواني على أن العزل المنزلي لا يعني أن الصحة ترفع يديها عن الحالة، بل “يكون تحت المراقبة والإشراف الطبي اليومي من فريق الصحة مع استمرار أخذ العينات للتأكد من خلوه من الفايروس نهائيا”.

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