موظف سعودي يصل دوامه لـ11 ساعة يوميًا.. لن تصدق قيمة الراتب الذي يحصل عليه!

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أنصف وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية صالح القلطي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة شايق آل شايق موظفًا سعوديًا يعمل بمحل مفروشات بحي الزرقاء بالباحة من طول فترة عمله، التي تمتد إلى 11 ساعة يومياً، براتب لا يتجاوز 3000 آلاف ريال.

وبحسب “عكاظ”، أشار وكيل الإمارة إلى أنه يجب إبلاغ صاحب المحل بالالتزام بفترة العمل 8 ساعات يوميًا. ووجه مدير عام فرع وزارة العمل رئيس وأعضاء لجنة التوطين بالباحة بالتأكد من العقد المبرم بين الموظف والمحل وإبلاغ صاحب المحل بالتقيد بدوام الثماني ساعات.