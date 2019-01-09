أمير نجران: تضحيات جنودنا عيشتنا في أمن ونعيم

المناطق - نجران

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، المستجدات الميدانية على حدود المنطقة، في إيجاز قدمه قائد حرس الحدود، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.

وأشاد سموه بما يحققه رجال القوات العسكرية من الوزارات والقطاعات كافة، على الحدود وفي الداخل، من بطولات وما يقدمونه من تضحيات، كان لها الفضل بعد الله أن يعيش الجميع على أرض هذه البلاد في أمن وخير ونعيم، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ

وبجانب المهام الحربية، اطلع سموه على جهود رجال حرس الحدود في التصدي للمتسللين والمهربين.

ودعا سموه المولى أن يحفظ لهذا الوطن قادته وشعبه وأمنه وأمانه، وأن يحفظ رجال القوات العسكرية ويثبتهم، ويرحم الشهداء منهم، ويعجل في شفا المصابين.