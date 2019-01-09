قرقاش: جلسة مجلس الأمن اليوم “مهمة للغاية”

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: إن جلسة إحاطة مجلس الأمن حول اليمن، اليوم الأربعاء، “مهمة للغاية”؛ داعياً أجهزة الأمم المتحدة لأن تكون واضحة تجاه التسويف الحوثي، بالتزامه بالانسحاب من الحديدة.

وحذّر “قرقاش” من أن تلاعب المليشيا يهدد اتفاق السويد والخطوات المقبلة للعملية السياسية، ويعرّض فرص السلام في اليمن للفشل؛ قائلاً: “الحوثي هو المعرقل”.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “إحاطة مجلس الأمن حول اليمن اليوم، مهمة للغاية؛ يجب أن تكون أجهزة الأمم المتحدة واضحة تجاه التسويف الحوثي بالتزامه بالانسحاب من الحديدة، التلاعب الحوثي يهدد اتفاق السويد والخطوات القادمة للعملية السياسية، ويعرّض فرص السلام في اليمن للفشل، الحوثي هو المعرقل”.

ويبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم، اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن؛ للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم تلتزم به مليشيا الحوثي، كما يستمع لإحاطة المبعوث الأممي بشأن جولته الأخيرة ونتائجها.