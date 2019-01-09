مدير جامعة القصيم يتفقد مشروع المستشفى البيطري الجامعي

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تفقد معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، برفقة الهيئة العليا للمشاريع بالجامعة أول يوم أمس، مشروع المستشفى الجامعي البيطري بجامعة القصيم، الذي أقيم على مساحة إجمالية تزيد عن 10 آلاف متر مربع بتكلفة مالية تتجاوز 65 مليون ريال، حيث وجه معاليه باستغلال المشروع والعمل على تشغيله في أقرب فرصة وأن يتم تشغيل المستشفى في نهاية شهر يناير الحالي، مطالبا الجهات المعنية بالجامعة بإذابة كافة العقبات التي تواجه تشغيل المشفى.

وقام “الداود” ومرافقيه بجولة ميدانية على كافة مرافق وأجزاء المشروع، كما ناقش معاليه رفع الكادر التشغيلي الخاص بالمستشفى لضمان تزويده بالكوادر المتخصصة المتميزة، والتي تستطيع تقديم خدمات نوعية، بالإضافة إلى سرعة استكمال الأجزاء الملحقة بالمشروع للاستفادة منها وضمها للتشغيل.

ومن جهته أوضح عميد كلية الزراعة والطب البيطري الأستاذ الدكتور خالد الحربي أن مشروع المستشفى البيطري الجامعي بجامعة القصيم هو بذرة وضعت منذ سنوات أثمرت الآن استعدادا لخدمة الطلبة والمهتمين في هذا المجال والذي أشرف على العمل والتشغيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع عبارة عن مستشفى متكامل يهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات البيطرية في الجامعة، ويضم عدة أقسام متعددة ومتخصصة منها ماهو للحيوانات الصغيرة والكبيرة وأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والمرافق التشخيصية، والمعامل الخاصة بالمستشفى، كما أنه ملحق بالمشروع أجزاء تعليمية خاصة تتمثل قاعات دراسية وغرف اجتماعات والمعامل التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات وقاعات لأغراض متعدده ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس والصيدلية ومرافق العزل والإيواء للحيوانات.

وأضاف “الحربي” أن المشروع يتسع لـ 150 حيوان كبير، و250 حيوان صغير، منوهًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى البيطري التعليمي ستتضاعف بسبب وجود وحدات العزل والإيواء، حيث يخدم المستشفى من خلال إمكانياته المتاحة المجتمع بشكل كبير من خلال وجود عدد كبير من المختصين، كما يساعد المشروع على التعلم والبحث في التخصصات البيطرية بشكل أكبر وأكثر دقة مما سيعزز المسيرة التعليمية والبحثية ليصبح من المستشفيات النموذجية على مستوى المملكة.