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مركز أبحاث العلوم الشرعية واللغوية بجامعة القصيم يناقش مقترحات خدمة البحث العلمي

مركز أبحاث العلوم الشرعية واللغوية بجامعة القصيم يناقش مقترحات خدمة البحث العلمي

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مركز أبحاث العلوم الشرعية واللغوية بجامعة القصيم يناقش مقترحات خدمة البحث العلمي

مركز أبحاث العلوم الشرعية واللغوية بجامعة القصيم يناقش مقترحات خدمة البحث العلمي
http://almnatiq.net/?p=678212
المناطق - بريدة

عقد مركز أبحاث العلوم الشرعية واللغوية بجامعة القصيم، يوم أمس الإثنين جلسته الأولى برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الخضير، وذلك بقاعة الاجتماعات بعمادة البحث العلمي، حيث تناول المجلس أبرز الخطط والنشاطات العلمية ذات العلاقة بخدمة البحث العلمي، والتي سيتم تنفيذها خلال هذا العام والعام المقبل في حقل خدمة الأبحاث الشرعية واللغوية.
وجاء في مقدمة الموضوعات التي ناقشها المجلس: وضع الخطة التنفيذية للمركز، ثم مناقشة المقترح المقدم بإقامة ندوة علمية نوعية بعنوان: ” البحث العلمي في الجامعات العربية والعالمية – مناهج واهتمامات وتجارب”، ثم ناقش المجلس المقترح المقدم بإقامة مؤتمرٍ دوليٍ نوعيٍ في الفلسفة وعلاقتها بالبحث العلمي تزامناً مع قرار وزارة التعليم في إدخال مقررات الفلسفة ومهارات التفكير في مقررات الثانوية العامة، بالإضافة إلى النظر في المقترح المقدم بإطلاق مجلة علمية إلكترونية محكمة تصدر عن المركز وتعنى بالأبحاث الشرعية واللغوية.

واختتم المجلس خططه وموضوعاته بإعلانه إطلاق برنامج تدريبي يُعنى بالبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس الجدد “رجال، نساء”، والمعيدين والمعيدات ومرحلة الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكذلك في كلية اللغة العربية على مستوى الجنسين.

 
  

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