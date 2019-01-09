أمير القصيم يلتقي الحربي بمناسبة تكلفيه مديراً عاماً لبريد المنطقة

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مدير عام البريد السعودي بالمنطقة فايز بن علي الحربي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً لفرع المنطقة.

وهنأ سمو أمير القصيم ، الحربي بتكليفه مديراً للبريد السعودي بالمنطقة ، متمنياً له التوفيق في أداء عمله ، مشيداً بجهود منسوبي البريد وما حققه من تميز وقفزات تطويرية ملموسة لخدمات البريد في إطار السعي نحو الارتقاء بالخدمات البريدية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، حاثاً سموه على مضاعفة الجهود والسعي نحو تقديم أفضل الخدمات.

من جانبه عبر مدير عام بريد منطقة القصيم المكلف عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما يجده البريد من دعم ومساندة , معرباً عن شكره وتقديره لسموه على استقباله ومتابعته الدائمة لكل ما يقدمه الفرع للمنطقة وأهلها.