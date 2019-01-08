نائب أمير جازان يدشن “مبادرة استخدام الخرائط الرقمية” في أعمال الدفاع المدني..

جازان - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم , “مبادرة استخدام الخرائط الرقمية” في أعمال الدفاع المدني بحضور مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي بن محمد وهاس ومدير عام التعليم بجازان الدكتور عسيري الأحوس ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل من مدير عام الدفاع المدني عن المبادرة التي تنفذها مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان والإدارة العامة لخدمات المياه بجازان التي تهدف لتسهيل وصول فرق الدفاع المدني الميدانية ومفتشي السلامة الى المواقع الهامة والحيوية والمواقع الخطرة ومصادر المياه باستخدام الخرائط الرقمية المعدة من قبل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان أهمية المبادرة والجهود التي بذلتها وتبذلها الجهات المشاركة في تنفيذها , في تيسير وتسهيل انتقال الفرق الميدانية التابعة للدفاع والمدني وغيره من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة الى مواقع الحوادث متمنيا التوفيق للجميع.