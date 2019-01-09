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أمير جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة..

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أمير جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة..

أمير جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة..
http://almnatiq.net/?p=678238
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بن أمير منطقة جازان  ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة المكلف بالمنطقة الدكتور ابراهيم بن سليمان الغامدي .
ورحّب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس فرع النيابة العامة المكلف بالمنطقة متمنيا له ولمنسوبي الفرع التوفيق والسداد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم انفاذاً توجيهات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- .
كما استمع الأمير محمد بن ناصر الى شرح مفصل عن الأعمال والمهام المناطة بفرع النيابة العامة بمنطقة جازان  ، موجهاً سموه بتقديم أفضل الخدمات ومضاعفة الجهود لتحقيق كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة .
من جهته أعرب رئيس فرع النيابة العامة المكلف بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات وما يحظى به فرع النيابة من متابعة لكافة المهام والأعمال المناطة بهم من سموه وسمو نائبه راجياً العون والتوفيق من الله تعالى له وكافة زملائه منسوبي الفرع.

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